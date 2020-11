Dal prossimo anno il regolamento introduce una sorta di "balance of performance": le ore in galleria del vento saranno inversamente proprozionali alla posizione con cui il team conclude il campionato precedente nella classifica Costruttori. Il GP del Bahraon è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GP BAHRAIN, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE