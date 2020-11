Divertente episodio durante le FP2 in Bahrain: un cane entra in pista, Vettel viene informato via radio e scherza con il suo ingegnere: "Non sapevo si potessero portare, avrei portato il mio". Infine canticchia un tormentone: "Who Let The Dogs Out? Uh uh uh uh". Hamilton: "Spero che non sia Roscoe...". Il GP del Bahrain in diretta domenica su Sky Sport F1 GP BAHRAIN, LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE

Un cane in pista durante le seconde libere nel GP del Bahrein ha scatenato ironia e grande ilarità tra i piloti. Sebastian Vettel è stato informato dal suo ingegnere e subito ha chiesto: "Non sapevo si potessero portare, avrei portato anche il mio". Il tedesco della Ferrari è andato oltre, canticchiando il ritornello di "Who Let The Dogs Out? Uh uh uh uh", tormentone divenuto famoso anche per essere nella colonna sonora del film 'Una notte da leoni'. Il cane in pista sta diventando un grande classico, dopo che aveva fatto la sua comparsa anche durante il weekend in Turchia.