Presenza costante nei paddock della F1, Roscoe e Lewis Hamilton sono inseparabili. Forse ancora di più dopo la scomparsa dell'altra bull dog Coco. E' una vera star dei social network: 245mila follower su Instagram. Non male per un amico a quattro zampe, che in Turchia è pronto a festeggiare il settimo titolo mondiale del pilota britannico. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

