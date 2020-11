Il terzo pilota dell'Alfa Romeo Racing, in pista nelle libere 1 a Sakhir, sui test invernali che probabilmente saranno ridotti a soli tre giorni (in Bahrain?): "Così si perde il DNA della F1". E sul suo futuro: "Perché non corro da titolare in F1? Perché credono che io non sia veloce". Il GP del Bahrain in diretta domenica su Sky Sport F1

