Dopo le libere del venerdì, con un cagnolino che ha fatto il suo ingresso in pista, Vettel dimostra di aver recuperato il buon uomore e in un altro team radio, stavolta nelle qualifiche, torna a parlare del cucciolo di Sakhir. Domenica la gara alle 15.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)



LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DEL BAHRAIN