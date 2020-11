Terze prove libere nel segno della Red Bull che “spezza” il dominio Mercedes. Verstappen primo a Sakhir in 1:28.355. Poi Hamilton, Bottas, Albon e Sainz. Settima la prima delle Ferrari con Vettel 13°, Leclerc 15°. Domenica la gara alle 15.10: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Max Verstappen su Red Bull è stato il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere del GP del Bahrain. Il pilota olandese, nonostante un problema all'ala mobile, ha chiuso in 1:28.335. Secondo Hamilton, terza l'altra Mercedes di Bottas. I distacchi non sono abissali, ma la Ferrari anche in questa sessione ha chiuso lontana dai primi: Vettel 13° e Leclerc 15°.