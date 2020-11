La F1 è in Bahrain per la prima delle due gare consecutive a Sakhir: è la terz'ultima gara del Mondiale, ma molti guardano al campionato che verrà. A cominciare dalla Ferrari, con il "weekend nel deserto" che ha messo in evidenza ancora una volta i problemi della SF1000 e della sua Power Unit. Il GP è in diretta alle 15.10 su Sky Sport F1 (canle 207) e Sky Sport Uno (canale 201)