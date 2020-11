Nella drammaticità di quegli istanti, il pilota francese ricorderà per sempre le mani della sua sopravvivenza. Quelle mani che lo hanno aiutato a riemergere dalle fiamme che in pochissimi secondi hanno avvolto lui e quello che rimaneva della sua monoposto dopo il tremendo impatto contro le barriere a più di 200 chilometri orari al primo giro

Ci sono alcune vite che hanno momenti da sliding doors. Per Romain Grosjean la gara del Bahrain è stata sicuramente uno di quei momenti. Nella drammaticità di quegli istanti il pilota francese ricorderà per sempre le mani della sua sopravvivenza. Quelle mani che lo hanno aiutato a riemergere dalle fiamme che in pochissimi secondi hanno avvolto lui e quello che rimaneva della sua monoposto dopo il tremendo impatto contro le barriere a più di 200 chilometri orari al primo giro. Nel momento in cui è riuscito a slacciarsi le cinture di sicurezza sono passati 8 secondi, come il suo numero, 8 secondi per saltare fuori dall’inferno e salvarsi. Romain Grosjean è un miracolato.