Steiner: "Grosjean sta bene, ora è in ospedale"

Il team principal della Haas, Gunther Steiner: "Romain è cosciente, lamenta qualche scottatura a caviglie e mani. E' molto scosso. Siamo felici che sia uscito vivo da questo incidente". Grosjean è stato trasportato in ospedale per acceramenti

"Romain è cosciente, ho parlato con Grosjean. Sta bene, un po' acciaccato: lamenta qualche scottatura alle caviglie e alle mani, anche se non voglio fare commenti medici". Questo il commento di Gunther Steiner, Team Principal della Haas, subito dopo lo spaventoso incidente di Romain Grosjan al via del GP del Bahrain. La vettura del francese si è spezzata in metà e ha preso fuoco, con il pilota che è riuscito a uscire miracolosamente dalla monoposto. "Ora è in ospedale e se c'è altro lo scopriranno lì. Ovviamente è molto scosso. Voglio ringraziare i medici e gli stewards, sono stati molto rapidi ad intervenire. E' stato spaventoso. Quando ho visto l'impatto? Ho solo sperato che stesse bene. Quando è saltato fuori dalla macchina, poi i medici arrivati ad aiutarlo, siamo stati felici".