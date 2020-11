In un impressionante video, le riprese dall'alto mostrano come Romain Grosjean sia riuscito a fuggire dalla sua Haas in fiamme durante il GP del Bahrain: il francese ha impiegato 28.7 secondi per uscire dalla palla di fuoco che aveva investito la sua monoposto. Riguardando le immagini, sembrano interminabili...

GROSJEAN, GLI AGGIORNAMENTI: "STO BENE"