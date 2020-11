Il pauroso crash del pilota Haas non ha avuto conseguenze gravi anche grazie al sistema di sicurezza Halo. Fu testato la prima volta nel 2015, l'introduzione ufficiale nel Mondiale dal campionato 2018. Ecco com'è fatto e come funziona INCIDENTE GROSJEAN, FOTO E VIDEO

L'incidente di Romain Grosjean in Bahrain farà parlare ancora molto. Ma una cosa è certa: se il pilota è uscito miracolosamente illeso dalla Haas in fiamme e spezzata in due, molto del merito è dell'halo. E' una valutazione che hanno fatto in molti negli attimi immediatamente successivi al crash e anche dopo la bandiera a scacchi. Il pilota francese, dopo aver slacciato la cintura di sicurezza, ha impiegato 28'' a uscire dall’abitacolo, rimediando qualche frattura alle costole e bruciature su polsi e caviglie. Un miracolo, certo, ma l'aiuto della cellula di sopravvivenza e dello stesso Halo sono state decisive.



L'Halo ha salvato Grosjean. L'Halo ha protetto Grosjean, che in assenza del cupolino non avrebbe potuto resistere all'impatto contro le barriere. Impatto che ha portato poi la monoposto a spezzrsi in due prima di essere avvolta dalle fiamme.