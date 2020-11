Con un comunicato ufficiale, il team Haas ha annunciato che nel prossimo weekend di gara a Sakhir, in Bahrain, sarà Pietro Fittipaldi a sostuire Romain Grosjean, protagonista del terribile incidente di ieri. Fittipaldi, 24 anni, nipote del due volte campione del mondo Emerson, occupava attualmente il ruolo di terzo pilota del team americano. Per lui sarà un debutto in Formula 1

