Il campione del mondo della Mercedes risultato positivo al Covid-19: l'annuncio in un comunicato della scuderia tedesca. E' in isolamento e salterà la gara di domenica in Bahrain

Lewis Hamilton, campione del mondo della Mercedes, è risultato positivo al Covid-19: l'annuncio in un comunicato della scuderia tedesca. Il pilota inglese, che è in isolamento, non potrà quindi partecipare alla penultima tappa del Mondiale in programma in questo fine settimana in Bahrain. Si tratta della seconda gara consecutiva sul tracciato del Sakhir dopo quella che lo stesso Hamilton ha vinto domenica scorsa. Al momento nessuna comunicazione da parte del pilota sulle sue condizioni.

Il test e il nome del sostituto Il test che ha rilevato la positività di Hamilton è stato effettuato proprio dopo il Gran Premio del Bahrain e, come da prassi, in vista del successivo appuntamento del campionato. Ora si attende di conoscere il nome del pilota che lo sostituirà.