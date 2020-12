Nel video Carlo Vanzini commenta l'ufficialità del figlio di Schumi in Formula 1 dal 2021 con la Haas: "Non sta vincendo il campionato di F2 da dominatore, avrà bisogno di un periodo di ambientamento, ma sarà affiancato da un compagno che sta battendo regolarmente. Saranno anche importanti gli sviluppi della Haas, per poter dare al tedesco una monoposto più competitiva di quella di oggi"

MICK SCHUMACHER IN HAAS DAL 2021