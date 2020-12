Le parole di Binotto, team principal della Ferrari, dopo l'annuncio del passaggio in F1 di Mick Schumacher con la Haas dal 2021: "Potrà crescere gradualmente e seguiremo costantemente i suoi sviluppi. Il suo arrivo in questa serie è un successo dell'Academy di Maranello. Non vediamo l’ora di vederlo all’opera, a partire dalle prove libere del GP di Abu Dhabi e poi allo Young Driver Test" UFFICIALE: MICK SCHUMACHER IN FORMULA 1 NEL 2021

"Siamo lieti di annunciare che Mick Schumacher farà il suo debutto in Formula 1 la prossima stagione, correndo con una squadra – la Haas F1 Team – che ha una relazione forte e ormai consolidata con la Scuderia Ferrari", Così Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ha commentato il passaggio di Schumi Jr. dalla Formula 2 alla Formula 1 nella prossima stagione.

"Seguiremo i suoi progressi" leggi anche Ufficiale: Mick Schumacher in Haas dal 2021 "Mick è un giovane di grande talento e nel team americano avrà la possibilità di crescere in maniera graduale - ha aggiunto Binotto - supportato dalla Ferrari Driver Academy così com’è avvenuto negli ultimi anni. Il suo rapporto con Ferrari è a lungo termine e seguiremo costantemente i suoi progressi, sia come pilota che come uomo".