Il replay del GP del Bahrain su un circuito quasi ovale come nella Indycar: tutto pronto per il venerdì di libere al Sakhir, dove si torna a correre a meno di una settimana dallo spaventoso incidente di Grosjean. In Formula 2 si assegna il titolo: Schumacher o Ilott? Il GP di Sakhir in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno dalle 18.10

GP SAKHIR, TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE