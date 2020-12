"Uno shock la positività al Covid di Hamilton ? Sì, è stata una sorpresa per tutto il team. Ho avuto modo di sentirlo in questo giorni" . Valtteri Bottas , pilota finlandese della Mercedes , parla del compagno di squadra e delle sue condizioni nel giovedì del secondo appuntamento consecutivo in Bahrain . Bottas avrà per questa gara un nuovo compagno di squadra, Gerorge Russell , che di conseguenza lascia la guida della Williams ad Aitken .

E in conferenza stampa...

"Voglio sempre battere il mio compagno di squadra - aveva detto in precedeza in conferenza stampa - che si tratti di Hamilton, Russell oppure chiunque altro. Non è vero che non ho più obiettivi da inseguire: voglio vincere le ultime gare e imparare il più possibile in vista prossimo Mondiale per tornare al massimo della forma nel prossimo inverno. Non ho alcuna pressione".