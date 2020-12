Vettel sull'arrivo di Mick Schumacher in F1: "Un bravo ragazzo, è cresciuto molto. Pronto ad aiutarlo come il papà Michael fece con me". E sull'incidente di Grosjean: "Sono state immagini dure da vedere". Il weekend della F1 al Sakhir è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

"Sono contento per lui, è un bravo ragazzo e ha fatto grandi progressi". Sebastian Vettel parla così di Mick Schumacher, dal 2021 in F1 con la Haas, nella conferenza del GP di Sakhir. "Io ho un rapporto speciale con il padre - ha aggiunto Seb - che ha rappresentato molto per me e sarò contento se potrò aiutarlo come Michael fece con me quando io gli chiedevo dei consigli".