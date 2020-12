Russell, Aitken, Fittipaldi. Da un lato c’è l’entusiasmo di vivere quasi un sogno e volerselo godere così com’è, dall’altro c’è la consapevolezza che comunque sarà un esame. E lo sarà per tutti e tre, a partire da George Russell. Il giovane pilota britannico al volante di una Mercedes c'è già stato, procedure e famiglia non gli saranno del tutto nuove, ma questa volta non è un test e la W11 è quella di Lewis Hamilton. Persino un po' stretta per la sua corporatura tanto che dovrà guidare con scarpini più piccoli. Russell è stato la prima e unica scelta di Toto Wolff.



E in un colpo solo il team principal Mercedes ha in mano tre piloti: George avrà la sua chance per dimostrare quanto vale davvero con una macchina competitiva, Bottas ha il dovere di non sfigurare e Hamilton potrebbe dover rivedere le sue richieste economiche per il rinnovo se il suo sostituto dovesse vincere al primo colpo utile. George Russell comunque ha le spalle già larghe, un po’ meno Jack Aitken e Pietro Fittipaldi.



I due debuttanti dovranno, il primo con la Williams e il secondo con la Haas orfana di Grosjean, prendere in fretta le misure di tutto e buttarsi. Su una pista che sembra quasi un ovale da Indycar, che dovranno percorrere per 87 giri e con velocità medie di 230 km/h. Potrebbe non essere lo scenario peggiore per chi come loro sta per debuttare. Un’occasione unica, da affrontare come fosse l’ultima, ma che potrebbe essere anche un bivio importante.