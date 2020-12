Miglior tempo in entrambe le sessioni di libere in Bahrain per George Russell, all'esordio sulla Mercedes. E pensare che il britannico guida con scarpe più piccole della sua taglia per ovviare alla scocca più stretta della sua monoposto: "Bello lavorare con i migliori, saremo tutti vicini e la gara sarà una carneficina", ha detto. La F1 corre al Sakhir nel fine settimana: tutto i diretta su Sky Sport F1 (canale 201) e Sky Sport Uno (canale 201)

George Russell lascia tutti con la bocca aperta e si prende il miglior tempo di giornata nelle prime due sessioni di prove libere del GP di Sakhir , penultimo appuntamento del Mondiale. Il britannico, chiamato a sostituire Lewis Hamilton sulla Mercedes, sembra 'nato' sulle Frecce Nere, nonostante sia piuttosto scomodo sulla monoposto del 'King', a lui riadattata. Infatti Russell è più alto di Hamilton (+10 cm, 185 cm contro 175) e si è più volte lamentato della scomodità della scocca. Per ovviare a questo problema, George sta guidando con delle scarpe più piccole della sua taglia : un particolare che non l'ha certo rallentato.

"Posso migliorare, bello lavorare con la squadra più forte"

"E' sicuramente diverso dal solito, in più la pista è complicata. Saremo molto vicini in qualifica, in gara sarà una carneficina. E' bello lavorare con Mercedes, sono i migliori. Sto imparando tante cose, dentro e fuori la macchina. Ho fatto buoni tempi, ma non rappresentano i tempi reali. La seconda sessione soprattutto non è stata buona, specialmente quando avevo tanto carburante. Devo lavorare e migliorare l'assetto. Sabato sarà una storia diversa".