Sebastian Vettel commenta il 16° tempo ottenuto con la Ferrari nelle seconde libere in Bahrain: "Dopo una buona prima sessione, la seconda è stata tremenda. La pista è molto corta, forse troppo. Sarà un casino nelle qualifiche, specialmente nel Q1 con tanto traffico. Speriamo di uscirne illesi". Il GP di Sakhir è tutto in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

Giornata difficile per Sebastian Vettel, che non è andato oltre al 16° tempo nelle seconde libere nel GP di Sakhir, 'litigando' molto con la sua SF1000 per uno scarso bilanciamento dovuto all'assetto della Ferrari.

"Seconda sessione di libere è stata tremenda"

vedi anche

Vettel si gira, riflesso super di Magnussen! VIDEO

"Questa pista è molto corta, forse troppo a essere sincero - ha detto il tedesco della Ferrari -. E' un po' strano, quando pensi di aver cominciato hai già finito. In pratica non ti accorgi e sei già all'ultima curva. Sono state due sessioni contrastanti, buona la prima e tremenda la seconda. Abbiamo provato qualcosa con la macchina, probabilmente abbiamo scelto un assetto troppo aggressivo e non era quello di cui avevamo bisogno. E' una pista corta, sabato il Q1 sarà molto serrato. Dovremo andare lenti nel giro di preparazione e dovremo stare attenti a trovare velocità senza intralciare gli altri: sarà un casino. Spero non succeda nulla e che tutti ne usciremo illesi, senza avere problemi di traffico e altre cose".