Romain Grosjean ha raccontato a Sky Sports i drammatici momenti del suo incidente in Bahrain: "Ero convinto di morire e alla morte ho dato un nome. Mi chiedevo quale parte sarebbe bruciata per prima, ho pensato a Lauda e ai miei figli". Quei 28 secondi nel fuoco prima di trascinarsi fuori dalla sua macchina per un episodio che sa di miracoloso

"Dopo l'impatto ho aperto gli occhi e la prima cosa che ho fatto è stata slacciare la cintura per provarea saltare fuori". Sono queste alcune delle parole attraverso le quali il pilota Romain Grosjean ha racconto in esclusiva a Sky Sports i drammatici 28'' tra le fiamme dopo l'incidente al GP del Bahrain. L'idea di non farcela, i pensieri che si sono accavallati nella mente e una frase che colpise molto: "Ho visto la morte e le ho dato un nome. E mi chiedevo quale parte sarebbe inziata a bruciare prima". Grosjean, uscito dall'impatto con qualche ustione su mani e caviglie (un miracolo, si è detto, ma un ruolo decisivo lo ha giocato l'Halo), ha poi fatto un riferimento a Niki Lauda e descritto l'attimo in cui il pensiero è andato ai suoi figli.