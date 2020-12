"Come pilota non è mai perfetto, ma ho fatto tutto quello che volevo". Così Charles Leclerc ha commentato il giro che in Bahrain gli ha permesso di centrre il quarto tempo e quindi la seconda fila in griglia. "Sono contento, Non abbiamo fatto molto nelle FP2, ma le FP1 non sono andate male - ha aggiunto -. Ho messo tutto in quel giro, non avrei scommesso nel 4° posto. Vettel aveva provato meno carico, ma non era molto sicuro. Nelle terze libere l'ho provato, non ho trovato grandi differenze. Per la gara è la scelta buona. Rimaniamo piedi per terra, quando partiamo davanti c'è tanta speranza. Ma quest'anno a volte siamo andati meglio in qualifica di quanto in realtà valiamo. Voglio crederci, è stata una buona giornata".