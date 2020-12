Il pilota della Williams "prestato" alla Mercedes in Bahrain (e forse anche ad Abu Dhabi) per sostituire Hamilton positivo al Covid-19. Fa un certo effetto, soprattutto dopo l'exploit nelle libere del venerdì, una foto circolata sui social di George bambino che con dei libri in mano dedicati al suo idolo si trova proprio alle spalle di Lewis (con la tuta della McLaren). Probabilmente a caccia di un autografo, oggi Russell guida la macchina del campione

