Emozionante Gara-1 in Bahrain, dove ha vinto Tsunoda e il titolo 2020 non è stato ancora stato assegnato: Mick Schumacher, leader della classifica, chiude al settimo posto e con il giro veloce ora ha un vantaggio di 14 punti su Ilott, sesto al traguardo. Ma potrebbero esserci delle penalità per delle investigazioni in corso. Tutto si deciderà in Gara-2 domenica alle 13.55..

Secondo match ball a disposizione di Mick Schumacher per chiudere il discorso titolo 2020 in Formula 2, dopo quello sprecato una settimana fa sul tracciato classico di Sakhir. Sul nuovo disegno Out Track, tuttavia, il tedesco non ha incominciato bene il proprio week-end, incorrendo in un clamoroso errore negli ultimi minuti delle qualifiche e ritrovandosi relegato in nona fila sulla griglia di partenza di gara 1. Ma non ha approfittato dell'incidente causato da Schumino, che ha messo fuori gioco l'incolpevole Nissany, il suo antagonista Callum Ilott (secondo in classifica a quattordici punti da Mick), incappato in una qualifica incolore e con il nono tempo è costretto a scattare dalla quinta fila.

Scatta dalla pole il giapponese Tsunoda, che lo scorso week-end ha perduto ogni chance di entrare il lizza per il titolo assoluto. Mick Schumacher ha a disposizione 48 giri per conquistare il titolo, Ilott deve badare ad arrivare a domattina contenendo il suo ritardo in classifica -oggi- entro i 17 punti. Al semaforo verde è subito bagarre per la testa e grande ammucchiata in prima curva. Lundgaard fermo in griglia è un rischio grosso per tutti, ma fortunatamente viene schivato. Bene i due russi Mazepin e Schwartzman, Ilott sale settimo, Schumacher sedicesimo. Al terzo giro Zhou scavalca Ilott, Schumacher -in battaglia con Alesi e Nissany- guadagna la tredicesima piazza. Intanto Mazepin colleziona giri veloci. Ma Mick è più rapido di lui e segna il fastest lap al quarto passaggio.

Sesto giro, Schumacher sorpassa Pourchaire e passa dodicesimo. Al quattordicesimo giro Daruvala inaugura la finestra dei rientri per chi è partito con gomme soft. Si ferma anche Shwartzman. Sedicesimo giro: Ilott è settimo ma deve rientrare, Schumi alle sue spalle con gomme più dure e sotto pressione. Al ventesimo giro il distacco fra Mick (quarto, ma deve fermarsi) e Ilott (quattordicesimo, dopo il pit stop obbligatorio) è di circa 35": praticamente il tempo della sosta ai box. 28a tornata: Schumacher è primo, ma deve ancora rientrare. Ha pista libera per spremere le sue gomme fino alla fine, ma dietro Iott sorpassa Daruvala e comincia a spingere. Ventinovesimo giro, Mick rientra in pit lane e ha un teorico ritardo da Ilott di circa dieci secondi: quattro monoposto in mezzo ai due. In questo momento Ilott sta guadagnando otto punti su Schumacher in classifica. In testa alla corsa Mazepin, Shwartzman e Tsunoda. A sedici giri dal termine Mick sorpassa Deletraz e sale undicesimo, Ilott è quinto. Ma il tedesco segna il giro veloce e sale in decima posizione.