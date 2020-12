Fuori dopo poche curve per un contatto a tre con Verstappen e Perez, Charles Leclerc analizza l'incidente: "Se faccio un errore lo ammetto. Non mi aspettavo arrivasse Perez, sono stato sorpreso. Il chiarimento con Verstappen? Non era arrabbiato", ha detto il monegasco a Sky Sport. Verstappen: "Charles ha esagerato un po'"

