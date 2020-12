Caos al box Mercedes nel finale del GP del Bahrain, quando Russell e Bottas vengono richiamati per un doppio pit stop. Al britannico viene montata erroneamente una gomma destinata al compagno, che deve rimontare le gomme hard vecchie per non mischiare i due treni. Un pasticcio che ha condizionato la gara dei due piloti. Il team è stato anche sanzionato dalla FIA di 20mila euro

GP SAKHIR: HIGHLIGHTS DELLA GARA