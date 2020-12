Saliamo sul simulatore Dallara per capire come si affronta e quali sono le difficoltà di uno dei circuiti più strani di questo Mondiale di Formula 1, quasi un 'ovale' in cui motore e velocità faranno la differenza. Oggi il GP Sakhir scatta alle 18.10: diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

LA CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE