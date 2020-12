GP Sakhir, oggi la gara: orari e ultime news

Alle 18.10 il via della penultima gara del Mondiale 2020. Si corre ancora in Bahrain per la seconda settimana consecutiva, ma su un circuito completamente ridisegnato. Assente Hamilton, grande curiosità per il sostituto Russell, che partirà dietro Bottas. Sotto i riflettori di Sakhir, Ferrari protagonista con Leclerc che scatterà dalla quarta posizione. La gara è in diretta si Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) F2, SCHUMI-ILOTT PER IL TITOLO: GARA LIVE ALLE 13.20

La Formula 1 è in Bahrain per il secondo appuntamento consecutivo sul tracciato di Sakhir. E' la sedicesima e penultima prova del Mondiale 2020 che conclude un weekend ancora in cui mancherà il campione del mondo Lewis Hamilton, positivo al Covid. Di grande interesse l'esordio sulla Mercedes di George Russell, ma anche i debutti di Pietro Fittipaldi su Haas e di Jack Aitken su Williams. In pole position Bottas, davanti proprio al compagno Russell e Verstappe. Ottima quarta piazza per la Ferrari di Leclerc che partirà in seconda fila, Vettel invece scatterà 13°. La gara scatta alle 18.10.

Come seguire il GP del Bahrain su Sky Sport e Skysport.it Dunque siamo arrivati al penultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1. Il GP di Sakhir parte alle 18.10, tutto in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW TV. La differita della gara su TV8 è in programma dalle 19. Sul web vi racconteremo la gara giro dopo giro con il LIVE BLOG di Skysport.it, mentre sui social tutti gli aggiornamenti con #SkyMotori.