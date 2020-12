Ai microfoni di Sky Sport, Mick Schumacher parla delle sue sensazioni dopo aver conquistato il Mondiale di Formula 2: "Speravo di chiudere con una vittoria, ma è stato un weekend difficile e contava diventare campione. Ho fatto il percorso giusto per approdare in Formula 1, arrivarci da campione in carica è grandioso"

MICK SCHUMACHER CAMPIONE IN F2