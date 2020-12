9/13

GP MUGELLO: Anche nel Gran Premio di Toscana, Mick è solido e chiude al 4° e 5° posto, con un bottino importante (27 punti) in ottica campionato. Il tedesco emoziona con il giro sulla F2004 del papà, in occasione dei 1000 GP della Ferrari in F1

Schumi, giro sulla F2004 del papà