Dopo aver annunciato settimane fa la fine del rapporto con Grosjean e Magnussen, la Haas ha ufficializzato il primo pilota per il Mondiale 2021: si tratta del 21enne russo Nikita Mazepin. Ora si attende solo Mick Schumacher. La F1 domenica sarà ancora in Bahrain: tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) LEWIS HAMILTON POSITIVO AL COVID-19

Per un russo che potrebbe restare fuori dal Mondiale 2021, Daniil Kvyat, ce n'è un altro che fa ufficialmente il suo ingresso in Formula 1: è Nikita Mazepin. Il 21enne moscovita, attualmente impegnato nel campionato di Formula 2 con il team Hitech Grand Prix, sarà uno dei due nuovi piloti della Haas nella prossima stagione. Con lui ci sarà Mick Schumacher, per il quale è atteso a giorni l'annuncio. Una lineup dunque del tutto rinnovata per la squadra americana dopo gli addii di Kevin Magnussen e Romain Grosjean, quest'ultimo protagonista suo malgrado del terribile incidente di domenica scorsa in Bahrain.

F1

Chi è Nikita Mazepin, nuovo pilota della Haas dal Mondiale 2020 leggi anche Ghiotto-Mazepin, uno sopra l'altro: crash in F2 Attualmente terzo nella classifica della Formula 2 (162 punti, 205 quelli del leader Schumacher), Mazepin nel 2016 è approdato in Formula 3, con tre podi ottenuti nella stagione successiva. Nella GP3 per la stagione 2018, vince all'esordio e ottiene altri successi che però non bastano a far sua la battaglia per il titolo contro Anthoine Hubert. Nel 2019 resta con il team ART Grand Prix ma fa il suo ingresso in Formula 2: stenta al debutto e chiude il campionato al 18° posto. Nel 2020, come detto viene ingaggiato dalla Hitech Grand Prix al fianco dell'italiano Luca Ghiotto: tra i due un recente e molto insidioso incidente al Mugello.