Il campione del mondo di F1 commenta sui social l'abbandono del campo in Champions League da parte di Psg e Istanbul Basaksehir per parole razziste usate dal quarto uomo: "Rispetto la scelta delle squadre, hanno dimostrato che non si possa più tollerare alcun episodio di razzismo. Spero che vengano presi provvedimenti"

VIDEO. PSG-BASAKSEHIR SOSPESA