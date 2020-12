In attesa del tampone di Hamilton, il cui esito negativo potrebbe il campione ad Abu Dhabi per l'ultimo GP della stagione, Russell continua a lavorare nella speranza di avere una secconda chance con la Mercedes: "Straziante quello che mi è accaduto domenica scorsa nella gara di Sakhir". La F1 è a Yas Marina, tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

GUIDA TV, IL GP DI ABU DHABI LIVE SU SKY