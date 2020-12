Vettel-Ferrari, la storia sui social della Rossa

Ultimo weekend in Ferrari per Sebastian Vettel e un'epoca che si chiude. Il team di Maranello sta dedicado in questi giorni la propria attività social al campione tedesco con post e immagini che ripercorrono la sua storia con la Rossa. La F1 è ad Abu Dhabi: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

