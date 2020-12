"Trovo inappropriati i paragoni tra Mick e suo padre". Così Ralf Schumacher , ex pilota di F1 e oggi opinionista tv, ha parlato a Sky.de dei tanti paragoni che sono stati fatti tra il nipote , appena promosso nel Circus ( guiderà la Haas nel 2021 ) e il fratello Michael Schumacher . "Mick sta andando per la sua strada e sta avendo molto successo. Ha vinto tutti i campionati tranne la Formula 4, dove è arrivato secondo. D'altra parte penso che si debba essere realistici su di lui. Molti giovani piloti sognano di guidare in F1, bisogna cogliere le opportunità e lui l'ha fatto".

"Diamogli tempo"

"Bisogna aspettare e vedere come si evolvono le cose nella Haas. Inizia una nuova avventura in una squadra che non è tra i top team, almeno fino ad ora. Haas ha avuto dei bei momenti in questa stagione e si spera che possano costruire su questa esperienza il prossimo anno. Innanzitutto occorre dare a Mick il tempo per abituarsi alla F1 e alle nuove piste. Il suo obiettivo sarà quello di imparare il più possibile e di fare meglio del compagno di squadra. Questo è il punto di partenza, il resto verrà col tempo".