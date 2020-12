Dopo le dimissioni di Louis Camilleri per motivi personali, il ruolo di AD verrà ricoperto ad intermin dal presidente John Elkann. Ma si cerca già dovrà ricoprire l'incarico a lungo termine e spuntano alcune ipotesi per il successore. La F1 è ad Abu Dhabi: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) GP ABU DHABI, LA DIRETTA DELLE LIBERE

Una decisione arrivata a sorpresa, presa per motivi personali, dettata anche dall'aver trascorso un periodo molto difficile a causa della positività, poi superata, al Covid-19. Louis Camilleri, 65 anni, non è più l'amministratore delegato della Ferrari e ora è inevitabile che comincino a circolare una serie di nomi per individuare il successore. Si tratta solo di ipotesi, dato che al momento il ruolo di AD sarà ricoperto ad interim dal presidente John Elkann.

Il ruolo dell'AD Ferrari e la Gestione Sportiva Chi ricoprirà il ruolo di amministratore delegato alla Ferrari, scontato ma importante da sottolineare, non si occuperà solo della Gestione Sportiva. L'impegno riguarderà anche e soprattutto il marchio Ferrari nel mondo, dunque la produzione stradale e l'andamento in borsa. Poi c'è ovviamente la Formula 1, con il nuovo AD al quale dovrà riportare direttamente il team principal Mattia Binotto. Spetterà comunque al consiglio di amministrazione di Maranello gestire il processo già avviato di identificazione del successore.