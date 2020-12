Lewis Hamilton regala qualche anticipazione sulle tempistiche della trattativa per il rinnovo del contratto con Mercedes: "Parleremo di futuro già questa settimana. Abbiamo avuto uno scambio di mail e spero di concludere tutto prima di Natale. Sarebbe un bel regalo per tutti", le parole del campione del mondo a Sky Sport

Chiuso il Mondiale con il settimo titolo in tasca e il podio ad Abu Dhabi, Lewis Hamilton comincia a dare qualche indizio circa il suo futuro prossimo, che al momento lo vede senza contratto per il 2021. La trattativa tra il campione iridato e la Mercedes è aperta da mesi, finora però senza l'auspicata fumata bianca. Hamilton ha parlato di futuro in F1 subito dopo la gara: "Sono contento che Albon fosse lì con noi. Questo è quello che la F1 necessita. Spero che nel 2022 le auto possano seguire meglio quelle davanti", facendo intendere che il britannico non ha alcuna intenzione di abdicare.