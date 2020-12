Callum Ilott verso nuova avventura: il talento della Ferrari Driver Academy nel 2021 sarà test driver della Scuderia di Maranello. "Sono molto felice, non vedo l'ora di cominciare a lavorare collaborando con la squadra sia in pista che fuori. Sono convinto che si tratti di una sfida molto intrigante, nella quale posso imparare tantissimo. Darò tutto me stesso per fare un buon lavoro e trarre il massimo da questa esperienza per crescere anche come pilota", le prime parole di Ilott. "Voglio ringraziare la Ferrari Driver Academy e la Scuderia Ferrari per questa grande opportunità e il continuo supporto. Sono in FDA da tre anni e sono felice di continuare questo percorso insieme", ha concluso il pilota britannico.