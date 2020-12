Il Mondiale del 2021 sarà il più lungo di sempre. Il World Motor Sport Council ha definito in maniera ufficiale il calendario della prossima stagione: in totale 23 GP. Si parte il 21 marzo a Melbourne, si chiude il 5 dicembre ad Abu Dhabi. GP d'Italia il 12 settembre a Monza, sette giorni dopo l'attesa prima volta di Zandvoort in Olanda. Il primo storico GP dell'Arabia Saudita è soggetto all'omologazione del circuito, mentre il GP di Spagna è soggetto all'accordo con l’organizzatore

IL CALENDARIO DELLA MOTOGP 2021