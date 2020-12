Le trattative appena accennate via mail evidentemente devono aver subito una decisa accelerata negli ultimi giorni. Quasi come quelle che è abituato a fare in pista. E l’annuncio che tutti nel mondo della Formula 1 stavano aspettando, a breve, molto a breve, diventerà realtà. Hamilton e la Mercedes, ammesso che qualcuno abbia veramente pensato il contrario, continueranno a correre insieme anche per il 2021. O meglio, almeno per il 2021. A rendere praticamente ufficiale il rinnovo del sei volte campione del mondo inglese con la casa anglo tedesca è la stessa Mercedes che con un tweet che lascia poco spazio alle interpretazioni: "Annuncio a breve", si legge in alto, accanto all’emoticon di una mano che firma con una penna in mano. Sotto, nella foto grande, le parole di Lewis, il cui contratto scade alla fine di questo anno: “La mia idea è quella di restare qui (alla Mercedes, ndr) la prossima stagione. Voglio restare qui la prossima stagione. Credo che come squadra abbiamo ancora molte cose da fare e molti traguardi da raggiungere, nello sport ma anche al di fuori di questo”. Insomma, pochi dubbi a questo punto. Un classico spoiler via social che annuncia l’imminente conclusione di una trattativa che appena qualche giorno fa, al termine del Gp di Abu Dhabi, lo stesso Hamilton aveva descritto essere in fase preliminare, basata solo su qualche scambio di mail. “Io resterò qui (ad Abu Dhabi, ndr) nei prossimi due giorni. Speriamo di poter concludere le trattative, anche sfruttando le prossime due settimane, prima di Natale. Sarebbe un bel regalo per tutti”, aveva detto Hamilton. E la Mercedes, con reciproca soddisfazione, alla fine l’ha accontentato. Chissà se per festeggiare Toto Wolff si sia anche travestito da Babbo Natale nell’occasione.