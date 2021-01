Il futuro di Davide Brivio lo porterà dalla MotoGP alla Formula 1? E' un' indiscrezione al momento, ma può diventare una clamorosa notizia quanto riportato da Motorsport.com : l'attuale team manager della Suzuki sembrerebbe molto vicino alla ex Renault che dal Mondiale 2021 correrà come Alpine . L'articolo a firma di Roberto Chinchero nella versione italiana di Motorsport, spiega che il nome di Brivio spunta come sostituto di Ciryl Abiteboul, Direttore generale dal 2014.

Brivio e l'Alpine, quali indizi ci sono?

Venisse confermata l'indiscrezione, ci troveremmo al cospetto di una vera e propria rivoluzione, tanto per la MotoGP quanto per la F1. Al momento ci sono una serie di indizi che vanno in questa direzione, a cominciare dal curriculum di Brivio: dopo 9 stagioni di successi in Yamaha, nel 2013 è passato alla Suzuki ricostruendo la squadra fino al titolo 2020. Non solo. Con Luca De Meo, fresco capo di Renault, ha buonissimi rapporti sin dai tempi in cui FIAT sponsorizzava Yamaha. Brivio, infine, uscirebbe dalla MotoGP appagato e da campione del mondo. Senza dimenticare l'aspetto economico legato al ruolo di Direttore Generale o CEO. Per tutto questo, forse, siamo di fronte a qualcosa di più di un'indisrezione.