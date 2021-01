Il mondo intero spera di tornare alla normalità il prima possibile e così anche la MotoGP. Purtroppo però il coronavirus condizionerà il prossimo futuro ed evidentemente anche l'inizio del Motomondiale. Il primo appuntamento in calendario sono i test a Sepang, in Malesia, che si svolgeranno dal 14 al 16 febbraio per i collaudatori e i rookie, mentre per tutti gli altri la data è fissata per il 19 febbraio. Non c'è stata ancora una conferma ufficiale, perché il Governo malese ha imposto delle regole molto restrittive per chi entra nel Paese, ma c'è ottimismo sul fatto che una soluzione venga trovata. Come accaduto nella stagione passata, è plausibile che team e addetti ai lavori debbano attenersi a un rigido protocollo che minimizzi i rischi di contagio.