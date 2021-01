Un altro passo verso la guarigione per Romain Grosjean, che dopo 39 giorni ha liberato per la prima volta la sua mano sinistra dalle bende. Il francese, sopravvissuto al terribile incidente di Sakhir dove è rimasto in mezzo alle fiamme per 28'', ha documentato il miglioramento con un post su Instagram. "Dopo 39 giorni nelle bende, la mia mano sinistra è stata libera per cinque ore. Questa è una vittoria per noi". Grosjean aveva riportato ustioni a entrambe le mani, uscendo praticamente illeso dalla sua Haas avvolta nelle fiamme dopo lo schianto al primo giro del GP del Bahrain dello scorso 29 novembre.