L'intesa è stata raggiunta e dovrebbe essere ufficializzata a breve. In un calendario che deve di nuovo fare i conti con le difficoltà della pandemia, Imola è pronta a ospitare la Formula 1 anche nel 2021. I probabili slittamenti di gare di inizio anno come Australia e Cina, faranno infatti tornare protagoniste piste europee come Imola e Portimao, che nella prima stesura del calendario della Formula Uno non avevano trovato ufficialmente spazio e che invece la scorsa stagione hanno regalato gare spettacolari. Dopo la probabile gara di apertura in Bahrain, come i test, il Gp dell’Emilia-Romagna potrebbe diventare così la prima tappa europea del circus, o in alternativa il fine settimana successivo.