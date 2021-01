Dopo tante voci in casa Renault ci sono state le prime mosse. In attesa di altri annunci ufficiali che getteranno le basi della transizione definitiva in Formula Uno all'avventura Alpine. Con tanti nomi che parlano anche italiano, come quello di Brivio

La prima pedina si è mossa. Cyril Abiteboul ha lasciato il gruppo Renault, in vista del rilancio del team come Alpine. Dal penultimo posto nel mondiale costruttori del 2016, anno del ritorno in griglia di Renault con una propria squadra, ai tre podi del 2020, come la Ferrari. Senza dimenticare la gestione quasi sempre delicata dei rapporti con l'ambizioso cliente Red Bull. Abiteboul, anche se in parte in maniera controversa, ha guidato la difficile risalita della squadra francesce in questi ultimi anni fino alle piccole ma concrete soddisfazioni della passata stagione. L'addio alla Renault del manager francese si incastra nel profondo programma di ristrutturazione del progetto Formula 1 voluto da Luca De Meo. Il ruolo di Amministratore Delegato del marchio Alpine passa nelle mani di Laurent Rossi, che già ricopriva in Renault un incarico dirigenziale.