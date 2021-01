Mattia Binotto confida nella crescita di Charles Leclerc come guida della Ferrari in vista del Mondiale 2021: "E' cresciuto grazie anche alla scorsa stagione. E' un vero leader, sa quando è il momento di sostenere la squadra. Non ha bisogno di dimostrare quanto sia veloce. E' già un grande pilota, lo sarà di più in futuro"

"Leclerc è un vero leader": parola di Mattia Binotto. Se ancora ce ne fosse bisogno, il team principal della Ferrari spende parole al miele per il pilota monegasco, attualmente in quarantena a Montecarlo dopo aver contratto il Covid-19. "È molto empatico – ha detto Binotto, come riportato dal sito ufficiale della F1 –. Capisce quando è il momento di sostenere la squadra, quando è il momento di spingere, quando è il momento di migliorare davvero. È consapevole che i risultati del futuro dipendono in qualche modo anche dal suo contributo. Penso che in questo sia davvero un leader. Si è sviluppato molto in quest’ultima stagione, non solo come pilota”.