Primo giorno di lavoro in Red Bull con vista sul Mondiale 2021 per Sergio Perez. Come dettagliatamente documentato attraverso i social ufficiali, il messicano ha fatto visita alla fabbrica di Milton Keynes, dove ha cominciato ad annusare l'aria in vista della sua nuova sfida con il team austriaco. Qualche scambio di parola con gli ingegneri e con il team principal Chris Horner, la prova sedile e un saluto a tutti i tifosi della Red Bull. Perez, 30 anni, è reduce dalla sua miglior stagione in Formula 1, con il quarto posto conquistato alla guida della Racing Point. Nonostante gli ottimi risultati, compresa la prima vittoria in carriera a Sakhir, il messicano è stato lasciato a 'piedi' dalla scuderia che si è trasformata in Aston Martin per far posto a Sebastian Vettel. Nel prossimo Mondiale dividerà il box con l'olandese Max Verstappen. In carriera, Perez ha corso anche con Sauber, McLaren e Force India.