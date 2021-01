"Non vedo l'ora di correre. I rally sono sempre stati un sogno per me, dunque guidare la A110S a Monte-Carlo sarà un modo strepitoso per iniziare la nuova stagione", ha dichiarato il 24enne. Per la Alpine, iscritta al mitico rally nella categoria R-GT, è l'occasione per un evento promozionale che segna il passaggio del testimone dal team Renault al team Alpine in Formula 1, nel Mondiale che comincerà il 28 marzo in Bahrain. Il leader della scuderia e compagno di squadra di Ocon, 24 anni, sarà Fernando Alonso, al rientro nel Circus a 39 anni dopo due di assenza