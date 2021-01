Prime parole da pilota Red Bull per Checo Perez: "E' straordinario essere qui, non pensavo di poterci arrivare, visto che non ho fatto parte del programma junior. E' l'occasione che aspettavo da 15 anni, mi sento pronto e voglio sfruttarla. Horner è un grande leader"

Dopo aver assaggiato la factory di Milton Keynes nella giornata di martedì, sono arrivate anche le prime parole da nuovo pilota ufficiale della Red Bull da parte di Checo Perez. "È l’occasione per cui ho lavorato duramente per più di 15 anni - ha spiegato il messicano, che sarà nel 2021 il compagno di Max Verstappen -. Penso che questa chiamata sia arrivata al momento giusto. Mi sento pronto e sfrutterò l’occasione. Ho già lavorato con Christian Horner nella mia prima stagione in GP2. Pensare che lavoreremo assieme dopo 12 anni è fantastico, lo ammiro molto, è una persona fantastica e un grande leader". Perez, 30 anni, è reduce dalla sua miglior stagione in Formula 1, con il quarto posto conquistato alla guida della Racing Point. Nonostante gli ottimi risultati, compresa la prima vittoria in carriera a Sakhir, il messicano è stato lasciato a 'piedi' dalla scuderia che si è trasformata in Aston Martin per far posto a Sebastian Vettel. In carriera, Perez ha corso anche con Sauber, McLaren e Force India.